Российская туристка, которая во время пандемии коронавируса отдыхала в Турции, сравнила ужин в местном ресторане с попрошайничеством. Всему виной новые установленные правила. Об этом девушка написала в собственном блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Из-за новых ограничений в отелях отменили систему питания «шведский стол». По мнению путешественницы, процесс приема пищи стал гигиеничнее, но в нем появился один весомый недостаток.
«Лично мне было неприятно попрошайничать, протягивая кому-то тарелку. Прошу положить еще — странно смотрят из-подо лба. Нет, положат, конечно, но я чувствовала себя неловко, как попрошайка. Еще раз подходить за добавкой уже было стыдно»,