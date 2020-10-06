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Раскрыты основные пристрастия россиян в еде во время отпуска 

Елизавета Назарова 43 минуты назад
Названы основные пристрастия россиян в еде в отпуске
Фото: depositphotos
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» провели исследование и выяснили основные пищевые пристрастия российских туристов во время отпуска.
Всего 33 процента склонны к разнообразию в питании — как правило, они выбирают условия размещения с включенным завтраком, а обедают и ужинают в других местах.
Остальные 18 процентов участников опроса питаются внутри отела по системе «все включено», а16 процентов путешественников предпочитают готовить самостоятельно, но из местных продуктов.
Нашлись и те, кто возит еду с собой (их целых 15 процентов респондентов).
Десять процентов туристов привыкли питаться исключительно в ресторанах и кафе, а восемь процентов делают выбор в пользу фастфуда.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, какие полезные продукты тихо убивают нашу печень.
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