Названы основные пристрастия россиян в еде в отпуске

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» провели исследование и выяснили основные пищевые пристрастия российских туристов во время отпуска.

Всего 33 процента склонны к разнообразию в питании — как правило, они выбирают условия размещения с включенным завтраком, а обедают и ужинают в других местах.

Остальные 18 процентов участников опроса питаются внутри отела по системе «все включено», а16 процентов путешественников предпочитают готовить самостоятельно, но из местных продуктов.

Нашлись и те, кто возит еду с собой (их целых 15 процентов респондентов).

Десять процентов туристов привыкли питаться исключительно в ресторанах и кафе, а восемь процентов делают выбор в пользу фастфуда.