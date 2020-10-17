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Названы способы защиты от COVID во время перелета 

Елизавета Назарова 1 час назад
Названы способы защиты от COVID во время перелета
Фото: depositphotos.com
Администрация транспортной безопасности США (TSA) дала рекомендации о том, как защитить себя от коронавируса, если вы летите в самолете. Об этом сообщает Express.
Одним из самых важных правил является соблюдение социальной дистанции. По данным транспортной безопасности, она должна быть не менее шести футов (183 сантиметров).
Эксперты порекомендовали не использовать лотки на досмотре. По данным исследований, эта вещь является самой грязной в аэропорте, так как люди кладут туда все — начиная от зубных протезов, и заканчивая грязными подгузниками. Именно поэтому пассажирам рекомендуют заранее подготовиться к досмотру и положить все вещи в ручную кладь.

"Снимите ремни и выньте все личные вещи из карманов, такие как кошельки, ключи или телефоны, прежде чем встать в очередь контрольно-пропускного пункта, и поместите их в свою ручную кладь"

Кроме того, пассажирам самолетов напомнили о ношении масок на протяжении всего путешествия и призвали не забывать о гигиене рук.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса раскрыла самые раздражающие поступки пассажиров.
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