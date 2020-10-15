Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристка рассказала, как искала еду на популярном курорте России 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Постоянно приходилось искать еду»: туристка об Алтае
Фото: РИА Новости
Россиянка, отдохнувшая во время пандемии коронавируса на популярном курорте Алтая, пожаловалась на отсутствие полноценного питания. Об этом туристка рассказала во время беседы с РИАМО.
Девушка поделилась, что в целом поездка ее впечатлила, однако вся проблема оказалась в сервисе, «которого там просто нет»:

«Постоянно приходилось искать еду — в магазинах очереди и пустые полки, заведений мало, а для вегетарианцев их вообще нет».

Путешественница также добавила, что в одном из небольшого числа работающих ресторанов они отравились. Еще россиянка отметила, местные гиды не справлялись с потоком туристов, общественный транспорт был крайне грязным, а в местных объектах размещения было шумно.
Туристка заключила, что для полноценного качественного отдыха на Алтае останавливаться необходимо в отелях исключительно люксового класса с высокими стандартами размещения.
Ранее «Рамблер» писал о том, что российские туристы оценили отдых в Сочи.
Видео дня. Исторические места, которые скоро исчезнут
Комментарии 22
Новости путешествий , РИАМО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристам предложили нагие паломничества
Туристам предложили нагие паломничества
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Бесплатные услуги в отелях, о которых знают не все
Бесплатные услуги в отелях, о которых знают не все
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
О чем стюардессы никогда не расскажут пассажирам
10:20
О чем стюардессы никогда не расскажут пассажирам
Новости путешествий
«Аэрофлоту» запретили летать в Шанхай
03:49
«Аэрофлоту» запретили летать в Шанхай
Новости путешествий
Почему в Антарктике запрещены исследования
11:15
Почему в Антарктике запрещены исследования
Новости путешествий
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
02:53
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
Отдых в России
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
04:34
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Новости путешествий
12 секретов комфортного полета на самолете
04:46
12 секретов комфортного полета на самолете
Новости путешествий
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
14:09
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение