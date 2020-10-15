«Постоянно приходилось искать еду»: туристка об Алтае

Россиянка, отдохнувшая во время пандемии коронавируса на популярном курорте Алтая, пожаловалась на отсутствие полноценного питания. Об этом туристка рассказала во время беседы с РИАМО.

Девушка поделилась, что в целом поездка ее впечатлила, однако вся проблема оказалась в сервисе, «которого там просто нет»:

«Постоянно приходилось искать еду — в магазинах очереди и пустые полки, заведений мало, а для вегетарианцев их вообще нет».

Путешественница также добавила, что в одном из небольшого числа работающих ресторанов они отравились. Еще россиянка отметила, местные гиды не справлялись с потоком туристов, общественный транспорт был крайне грязным, а в местных объектах размещения было шумно.

Туристка заключила, что для полноценного качественного отдыха на Алтае останавливаться необходимо в отелях исключительно люксового класса с высокими стандартами размещения.