Российские туристы оценили отдых в Сочи 

Россияне отдохнули в Сочи и поделились своими впечатлениями с газетой «Аргументы и факты».

Житель Подмосковья Сергей Воронин рассказал, что отдых на Черном море его не разочаровал. Турист нашел отель, стоимость проживания в котором составила 1300 рублей в сутки с включенным завтраком:

«Номера комфортные, шведский стол — без изысков, но вкусно. Есть, на что посмотреть, хорошо организован транспорт, на такси цены приемлемые. Кругом пальмы, жара и теплое море».

Другой путешественник, житель Екатеринбурга Олег Шарко, отметил «по-настоящему вкусную еду» в ресторанах курорта.

Несмотря на все достоинства, туристы пожаловались на несоблюдение отдыхающими масочного режима и социальной дистанции. Вот, что об этом рассказала приехавшая на курорт из Краснодара Елена Цой: