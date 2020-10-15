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Российские туристы оценили отдых в Сочи 

Анастасия Иванова 1 час назад
Российские туристы оценили отдых в Сочи
Фото: РИА Новости
Россияне отдохнули в Сочи и поделились своими впечатлениями с газетой «Аргументы и факты».
Житель Подмосковья Сергей Воронин рассказал, что отдых на Черном море его не разочаровал. Турист нашел отель, стоимость проживания в котором составила 1300 рублей в сутки с включенным завтраком:

«Номера комфортные, шведский стол — без изысков, но вкусно. Есть, на что посмотреть, хорошо организован транспорт, на такси цены приемлемые. Кругом пальмы, жара и теплое море».

Другой путешественник, житель Екатеринбурга Олег Шарко, отметил «по-настоящему вкусную еду» в ресторанах курорта.
Несмотря на все достоинства, туристы пожаловались на несоблюдение отдыхающими масочного режима и социальной дистанции. Вот, что об этом рассказала приехавшая на курорт из Краснодара Елена Цой:

«Людей много, друг к дружке жмутся, задевают. Это не только неприятно, но и опасно в сложившейся обстановке».

Ранее «Рамблер» писал о том, что названа дата завершения бархатного сезона.
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Новости путешествий , Сергей Воронин , Аргументы и Факты
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