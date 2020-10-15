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Названа дата завершения бархатного сезона на курортах России 

Стелла Шмель 1 час назад
Названа дата завершения бархатного сезона
Фото: depositphotos.com
Стало известно, когда в этом году завершится бархатный сезон на российских курортах. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.
По словам специалиста, бархатный сезон будет завершен к середине следующей недели. К этому моменту, рассказал эксперт, температура воды понизится до 20-21 градусов как в Крыму, так и на Черноморском побережье.
Как отметил Вильфанд, в этом году бархатный сезон продлился гораздо дольше.
Ранее "Рамблер" писал, что в Крыму заявили о небывалом спросе на отдых.
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Новости путешествий , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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