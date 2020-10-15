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Нарушение мер безопасности в Сочи сняли на видео 

Стелла Шмель 52 минуты назад
Гости одного из отелей в Сочи засняли на видео массовое нарушение мер безопасности в период пандемии коронавирусной инфекции. Ролик был опубликован в одном из Telegram-каналов.
На видео видно, что отдыхающие, которые пришли в ресторан на обед, не соблюдают дистанцию и не выполняют требования по использованию средств индивидуальной защиты.

"Люди кашляют и чихают друг на друга прямо там же. Всех все устраивает. Какой, к черту, COVID-19, когда хавки — бери, сколько хочешь?",

— заметил автор ролика.
Ранее "Рамблер" писал, что россияне начали бронировать отпуска на новогодние праздники.
Новости путешествий , Видео
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