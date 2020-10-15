Россияне требуют «экзотики» на новогодних каникулах

Россияне ринулись бронировать туры на новогодние праздники. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как рассказали специалисты, соотечественников особенно интересуют "экзотические" виды отдыха на российских курортах. Например, спросом пользуется поездка в Мурманск и "Русскую Лапландию" — на Байкал.
Также популярность возросла и у туров в Югру, на Ямал и термальные источники в Тюмени.
Традиционно высоким спросом пользуются и горнолыжные курорты. Эксперты ожидают, что ажиотаж будет на туры не только в Красную поляну, но и на Шерегеш.
"Наиболее высокий спрос и дефицит мест ожидается именно в VIP-сегменте, и многие дорогостоящие варианты на зиму уже раскуплены",
— заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
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