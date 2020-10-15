Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне начали массово бронировать отпуска на новогодние праздники 

Стелла Шмель 2 часа назад
Россияне требуют «экзотики» на новогодних каникулах
Фото: depositphotos.com
Россияне ринулись бронировать туры на новогодние праздники. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как рассказали специалисты, соотечественников особенно интересуют "экзотические" виды отдыха на российских курортах. Например, спросом пользуется поездка в Мурманск и "Русскую Лапландию" — на Байкал.
Также популярность возросла и у туров в Югру, на Ямал и термальные источники в Тюмени.
Традиционно высоким спросом пользуются и горнолыжные курорты. Эксперты ожидают, что ажиотаж будет на туры не только в Красную поляну, но и на Шерегеш.

"Наиболее высокий спрос и дефицит мест ожидается именно в VIP-сегменте, и многие дорогостоящие варианты на зиму уже раскуплены",

— заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Ранее "Рамблер" писал, что р
Видео дня. Исторические места, которые скоро исчезнут
Новости путешествий , Майя Ломидзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Внешность российской стюардессы покорила иностранцев
Внешность российской стюардессы покорила иностранцев
Откровенный снимок стюардесс взбесил поклонников
Откровенный снимок стюардесс взбесил поклонников
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
О чем стюардессы никогда не расскажут пассажирам
10:20
О чем стюардессы никогда не расскажут пассажирам
Новости путешествий
«Аэрофлоту» запретили летать в Шанхай
03:49
«Аэрофлоту» запретили летать в Шанхай
Новости путешествий
Почему в Антарктике запрещены исследования
11:15
Почему в Антарктике запрещены исследования
Новости путешествий
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
02:53
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
Отдых в России
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
04:34
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Новости путешествий
12 секретов комфортного полета на самолете
04:46
12 секретов комфортного полета на самолете
Новости путешествий
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
14:09
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение