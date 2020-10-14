Россиянка в Египте рассказала, как «разводят на деньги»

Россиянка, отдохнувшая в Египте, во время пандемии COVID-19 рассказала, как в стране "разводят на деньги". Своей историей туристка поделилась в блоге "Мама на море" на платформе "Яндекс. Дзен".

По словам женщины, ей приходилось сталкиваться с "разводом по крупному" практически на каждом шагу. Сначала ее попытались обмануть в отеле, подсунув меню с завышенными ценами:

«Нам быстренько вручили меню и попросили заранее сделать заказ на ужин, не спрашивая, хотим мы этого или нет. Вечером муж поднялся в ресторан, чтобы уточнить заказ. Официантка взяла пачку [меню] на стойке и долго их перебирала в поисках "подходящего"».

После этого супруг россиянки заподозрил неладное и взял посмотреть меню сам. Оказалось, что все цены в нем были в несколько раз ниже, чем те, что им показывали утром. Когда обман раскрылся, туристам принесли ужин в номер бесплатно:

«Вот такие "добрые подлецы" работают в этом отеле. Косячат, но в случае провала признают свою вину и сглаживают ситуацию. И на этом спасибо».

Вдобавок к этому туристка стала свидетельницей еще одной популярной в Египте схемы обмана приезжих. Когда они с семьей пришли на набережную Каира, чтобы покататься на лодке, их обступили "помогалы", продававшие билеты по 20 долларов за человека:

«Я уже согласилась и пошла к мужу за деньгами. Но он опять заподозрил неладное и сам пошел еще раз спросить, сколько стоит прогулка по реке. Когда он подошел к лодке, вдруг с нее выскочил молодой парнишка, которого опять же не успели предупредить что "идет развод", и сказал что билет стоит 3 доллара».

После этого "помогалы" очень расстроились и обругали работника, назвавшего настоящую стоимость билета: