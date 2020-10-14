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Российская стюардесса рассказала о романах с пилотами и пассажирами 

Мира Маркина 4 часа назад
Российская бортпроводница рассказала о романах стюардесс с пилотами и пассажирами. Несколько историй девушка привела в своем профиле в TikTok.
По словам россиянки, бытует миф о том, что все стюардессы мечтают выйти замуж за пилота. Девушка рассказала, что, как и в других профессиях, служебные романы на ее работе "тоже случаются":

«Как бы то ни было, романтическая статика гласит, что бортпроводницы чаще влюбляются не в пилотов, а в пассажиров. Одна из российских стюардесс (Ирина Маландина — прим. ред.) познакомилась со своим будущим мужем, Романом Абрамовичем, именно на борту самолета».

В качестве других примеров девушка вспомнила брак стюардессы Грейс Хайтауэр и актера Роберта Де Ниро, а также брак голландской бортпроводницы Анниты ван Лерсел с премьер-министром Австралии Полом Киттингом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса раскрыла самые опасные места на борту самолета во время пандемии.
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Новости путешествий , Видео , Грейс Хайтауэр , Роберт де Ниро , Роман Абрамович
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