Российская бортпроводница рассказала о романах стюардесс с пилотами и пассажирами. Несколько историй девушка привела в своем профиле в TikTok.

По словам россиянки, бытует миф о том, что все стюардессы мечтают выйти замуж за пилота. Девушка рассказала, что, как и в других профессиях, служебные романы на ее работе "тоже случаются":

«Как бы то ни было, романтическая статика гласит, что бортпроводницы чаще влюбляются не в пилотов, а в пассажиров. Одна из российских стюардесс (Ирина Маландина — прим. ред.) познакомилась со своим будущим мужем, Романом Абрамовичем, именно на борту самолета».