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Стюардесса раскрыла самые опасные места на борту во время пандемии 

Мира Маркина 1 час назад
Стюардесса из США Кэт Камалани назвала наиболее опасные места на борту самолета в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Express.
Прежде всего бортпроводница отметила, что пассажирам следует избегать частого контакта с поверхностями в зоне посадочного места — например, с карманами на впереди стоящих креслах.

«Подумайте обо всех грязных салфетках, пакетах для отходов и мусоре, которые там раньше находились»,

— пояснила Камалани, добавив, что члены экипажа, как правило, уделяют внимание лишь общей гигиене салона и не проводят регулярные процедуры дезинфекции.
Вместе с тем стюардесса посоветовала с осторожностью прикасаться к откидным столикам, кондиционерам, а также инструкциями по безопасности на борту самолета. По словам американки, все это необходимо тщательно обрабатывать антисептиком.
И наконец, Камалани напомнила, что пассажирам следует с осторожностью посещать туалетную комнату:

«Заходя в кабину, закрывайте за собой дверь при помощи салфетки».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что российская стюардесса раскрыла главные страхи бортпроводниц.
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