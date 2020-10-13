Стюардесса из России рассказала в своем TikTiok о главных страхах своих коллег. Первым в списке стал случайно надутый трап. Оказалось, что открытие трапа может быть очень опасным для пассажиров.

«Так вот при аварийном открывается трап. С такой скоростью и силой, что может убить человека, который стоит по ту сторону двери», — пояснила она.

Вторым страхом стюардесса назвала опоздание на рейс.

«Такое случается крайне редко, поскольку профессия бортпроводника предполагает пунктуальность. Если такое произошло, на рейс вызывают резервного проводника».

Третьим пунктом девушка выделила вероятность забыть документы, без которых нельзя полететь: ID-карту, свидетельство бортпроводника, медицинское заключение, а также загранпаспорт.