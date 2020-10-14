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Европа изменила условия пересечения границ для туристов 

Мира Маркина 5 часов назад
Европа согласовала единую систему ограничений для поездок в пределах ЕС в условиях пандемии COVID-19, а также изменила условия пересечения внутренних границ, в том числе для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Теперь Европа будет действовать по принципу "светофор", согласно которому страны ЕС разделят на три группы — красную, оранжевую и зеленую — в зависимости от эпидемиологической ситуации. Вся информация по этому поводу появится на карте на сайте reopen.europa.eu и будет обновляться в еженедельном режиме.
Для туристов из зеленой и оранжевой зон никаких ограничений установлено не будет. А путешественникам из "красных" стран придется либо пройти двухнедельный карантин, либо сдать тест на COVID-19.
Принятые рекомендации касаются исключительно передвижений в пределах Евросоюза. Временное ограничение на поездки из-за пределов ЕС остается в силе для большинства третьих стран, к которым относится Россия.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как в Европе будет работать система разрешений на въезд в страну.
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Новости путешествий , Видео , ЕС
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