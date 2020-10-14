Европа согласовала единую систему ограничений для поездок в пределах ЕС в условиях пандемии COVID-19, а также изменила условия пересечения внутренних границ, в том числе для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь Европа будет действовать по принципу "светофор", согласно которому страны ЕС разделят на три группы — красную, оранжевую и зеленую — в зависимости от эпидемиологической ситуации. Вся информация по этому поводу появится на карте на сайте reopen.europa.eu и будет обновляться в еженедельном режиме.

Для туристов из зеленой и оранжевой зон никаких ограничений установлено не будет. А путешественникам из "красных" стран придется либо пройти двухнедельный карантин, либо сдать тест на COVID-19.

Принятые рекомендации касаются исключительно передвижений в пределах Евросоюза. Временное ограничение на поездки из-за пределов ЕС остается в силе для большинства третьих стран, к которым относится Россия.