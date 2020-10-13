Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как в Европе будет работать система разрешений на въезд в страну 

Стелла Шмель 7 часов назад
В Европе планируют ввести систему разрешений на въезд в страну. Он будет касаться путешественников из других государств, которые хотят попасть на территорию Евросоюза. Об этом сообщает издание Lonely Planet.
Систему планируют запустить в 2022 году. Для дружественных государств, список которых насчитывает порядка 60 стран, система остается прежней — въезд останется безвизовым и не будет требовать дополнительного разрешения. Об остальных подробностях — в материале "Рамблера".
Разрешения потребуются для путешественников и США, Канады, Бразилии, Англии и других стран, которые не входят в состав Евросоюза.
Подать такое заявление будет стоить около 7 евро. Ответ 95% путешественников смогут получить уже через несколько минут. Некоторым придется подождать чуть больше в случае, если возникнут дополнительные уточняющие вопросы.
Отказ, по предварительной информации, будет ждать всего 1-2% туристов.
Документ будет действителен в течение трех лет.
Наличие разрешения на въезд будут проверять представители авиакомпаний перед посадкой на борт самолета.
Комментарии 1
Заграница , Видео , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Загадка Аральского моря: куда оно делось
Загадка Аральского моря: куда оно делось
Самый популярный курорт РФ побил рекорд по COVID
Самый популярный курорт РФ побил рекорд по COVID
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Почему в Антарктике запрещены исследования
11:15
Почему в Антарктике запрещены исследования
Новости путешествий
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
02:53
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
Отдых в России
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
04:34
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Новости путешествий
12 секретов комфортного полета на самолете
04:46
12 секретов комфортного полета на самолете
Новости путешествий
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
14:09
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
Отдых в России
Туристы заполонили сочинские пляжи
05:15
Туристы заполонили сочинские пляжи
Новости путешествий
Мистический особняк, запугивающий хозяев
03:20
Мистический особняк, запугивающий хозяев
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение