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В Европе планируют ввести систему разрешений на въезд в страну. Он будет касаться путешественников из других государств, которые хотят попасть на территорию Евросоюза . Об этом сообщает издание Lonely Planet.

Систему планируют запустить в 2022 году. Для дружественных государств, список которых насчитывает порядка 60 стран, система остается прежней — въезд останется безвизовым и не будет требовать дополнительного разрешения. Об остальных подробностях — в материале "Рамблера".

Разрешения потребуются для путешественников и США, Канады, Бразилии, Англии и других стран, которые не входят в состав Евросоюза.

Подать такое заявление будет стоить около 7 евро. Ответ 95% путешественников смогут получить уже через несколько минут. Некоторым придется подождать чуть больше в случае, если возникнут дополнительные уточняющие вопросы.

Отказ, по предварительной информации, будет ждать всего 1-2% туристов.

Документ будет действителен в течение трех лет.

Наличие разрешения на въезд будут проверять представители авиакомпаний перед посадкой на борт самолета.