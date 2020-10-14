В Крыму заявили о небывалом спросе на отдых 

Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко заявил о небывалом спросе на отдых в осенний период:

"Мы наблюдаем беспрецедентный спрос и высокие показатели по загрузке объектов размещения. В сентябре в Крыму отдохнуло более 1 миллиона человек, что на 40% больше, чем в сентябре прошлого года. Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и даже 100% в некоторых случаях",

— рассказал Волченко в беседе с РИА Новости.

Министр также отметил, что довольно хорошие перспективы спроса на отдых в Крыму складываются на ноябрь и декабрь.

Волченко уверен, что отчасти такой успех связан с количеством лечебно-оздоровительных центров в регионе, многие из которых помогают реабилитироваться после заболеваний дыхательной системы: