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Крымчане возмущены массовым притоком туристов 

Анастасия Иванова 35 минут назад
«Нам-то что делать, если в больницах нет мест?»
Фото: depositphotos.com
Недавно стало известно о продлении осенних каникул в школах. В связи с этим россияне массово устремились в Крым. Но, по данным «Московского комсомольца», это не понравилось местным жителям, так как они бояться роста случаев инфицирования коронавирусом.
На данный момент большинство гостиниц в Ялте заполнены на 80%. Об этом в беседе с корреспондентом газеты заявила девушка по имени Алена.

«Если они заболеют, то могут вернуться в свой регион и проходить там лечение. А нам-то что делать, если в больницах нет мест?»

— возмущалась она.

«Как и в случае с первым карантином — все случаи привозные, вспышка началась после курортного сезона. Сейчас же будет то же самое: москвичи счастливые и отдохнувшие улетят домой, а у нас начнется самоизоляция»,

— добавила другая крымчанка.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что стало известно о небывалом потоке россиян в Сочи под конец сезона.
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