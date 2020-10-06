Недавно стало известно о продлении осенних каникул в школах. В связи с этим россияне массово устремились в Крым. Но, по данным «Московского комсомольца», это не понравилось местным жителям, так как они бояться роста случаев инфицирования коронавирусом.

На данный момент большинство гостиниц в Ялте заполнены на 80%. Об этом в беседе с корреспондентом газеты заявила девушка по имени Алена.

«Если они заболеют, то могут вернуться в свой регион и проходить там лечение. А нам-то что делать, если в больницах нет мест?»

— возмущалась она.

«Как и в случае с первым карантином — все случаи привозные, вспышка началась после курортного сезона. Сейчас же будет то же самое: москвичи счастливые и отдохнувшие улетят домой, а у нас начнется самоизоляция»,

— добавила другая крымчанка.