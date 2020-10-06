По данным ассоциации туроператоров россии, аэропорт курортного города сейчас работает на полную мощность, а отели почти полностью забронированы вплоть до 20 октября.

«Курорты Сочи сейчас забиты под завязку. Я сам только что вернулся из Сочи. Могу лично подтвердить: отели полны отдыхающих», — отметил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Обычно в период бархатного сезона в Сочи отдыхают 50-летние туристы и люди старшего возраста, однако из-за длинных каникул сейчас там много пар с детьми.