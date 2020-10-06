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Стало известно о небывалом потоке россиян в Сочи под конец сезона 

Анастасия Иванова 1 час назад
По данным ассоциации туроператоров россии, аэропорт курортного города сейчас работает на полную мощность, а отели почти полностью забронированы вплоть до 20 октября.

«Курорты Сочи сейчас забиты под завязку. Я сам только что вернулся из Сочи. Могу лично подтвердить: отели полны отдыхающих», — отметил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Обычно в период бархатного сезона в Сочи отдыхают 50-летние туристы и люди старшего возраста, однако из-за длинных каникул сейчас там много пар с детьми.

«Высокому спросу, несомненно, способствует и необычно теплая и солнечная для октября погода: 3 октября я купался в Черном море, температура воды — 24-25 градусов», — поделился Ромашкин.

Ранее "Рамблер" сообщал, что статистика по коронавирусу в Сочи напугала всех.
Отдых в России , Видео , Сергей Ромашкин
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