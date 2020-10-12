По информации источника, гостиницы продолжат работать по системе «Безопасный туризм» весь зимний сезон. И лишь на следующий год прогнозируется возвращение привычного «все включено».

Примечательно, что нынешние условия неудобны не только для туристов, но и для владельцев отелей. Им просто невыгодно работать в таком формате.