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Стало известно, что будет с системой «все включено» после пандемии

Анастасия Иванова
1 час назад
В Турции рассказали, что в дальнейшем будет с ограничениями, связанными с системой «все включено» в отелях. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По информации источника, гостиницы продолжат работать по системе «Безопасный туризм» весь зимний сезон. И лишь на следующий год прогнозируется возвращение привычного «все включено».
Примечательно, что нынешние условия неудобны не только для туристов, но и для владельцев отелей. Им просто невыгодно работать в таком формате.
«По нашей практике, расходы пятизвездочных отелей на питание гостей по новой системе "все включено" с ограничениями, установленными сертификатом "Безопасного туризма", в долларовом эквиваленте выше как минимум на 15 процентов по сравнению с доковидным периодом, то есть с сезоном 2019 года»,
— поделился топ-менеджер одной из отельных цепочек Турции.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что на турецкий курорт массово ринулись туристы.
Новости путешествий,Турция,
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