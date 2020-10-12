На турецкий курорт массово ринулись туристы 

Толпы туристов со всего мира массово ринулись в Анталью. Не так давно на курорте зафиксировали самый загруженный по числу прибывших туристов день за последнее время.

По данным портала Haberturk, 10 октября в город прилетели более 45 тысяч путешественников. Как выяснилось, в этот день в местном аэропорту приняли 108 международных рейсов из 18 стран.

Вдобавок к этому уточняется, что 18 тысяч граждан прибыли из России, около семи тысяч — из Германии и свыше шести тысяч — из Украины. Кроме того, 3,5 тысяч отдыхающих прилетело из Польши и около трех тысяч туристов из Швейцарии.