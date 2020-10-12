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На турецкий курорт массово ринулись туристы 

Мира Маркина 3 часа назад
Толпы туристов со всего мира массово ринулись в Анталью. Не так давно на курорте зафиксировали самый загруженный по числу прибывших туристов день за последнее время.
По данным портала Haberturk, 10 октября в город прилетели более 45 тысяч путешественников. Как выяснилось, в этот день в местном аэропорту приняли 108 международных рейсов из 18 стран.
Вдобавок к этому уточняется, что 18 тысяч граждан прибыли из России, около семи тысяч — из Германии и свыше шести тысяч — из Украины. Кроме того, 3,5 тысяч отдыхающих прилетело из Польши и около трех тысяч туристов из Швейцарии.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что поражает неопытных туристов в Турции.
Новости путешествий , Видео
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