Что поражает неопытных туристов в Турции

Турция - одна из излюбленных стран россиян. Ее курорты и без того пользовались популярностью, но особенно востребованы они стали в этом году, в период пандемии, когда большая часть туристических направлений оказалась недоступна для россиян.

Однако, даже несмотря на то, что русские путешественники посещают Турцию довольно часто, по-прежнему существует ряд вещей, которые поражают неподготовленных туристов. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

Гвоздика

В традиционном турецком ресторане после того, как вы попросите счет, вам наверняка вместе с ним принесут... гвоздику. Здесь ее принято жевать после еды, чтобы перебить запах изо рта. Гвоздика в Турции используется вместо жвачки.

Патриотизм

Турки искренне любят все, что было создано и произведено в их родной стране. К примеру, из 30 каналов радиовещания только на 4-5 вы услышите песни на иностранном языке. Одеваются местные, как правило, в платья и рубашки турецких производителей, а отдыхают за пределами страны всего 20% населения.

Чай и еда