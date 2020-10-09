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Что поражает неопытных туристов в Турции

Мира Маркина
8 часов назад
Турция - одна из излюбленных стран россиян. Ее курорты и без того пользовались популярностью, но особенно востребованы они стали в этом году, в период пандемии, когда большая часть туристических направлений оказалась недоступна для россиян.
Однако, даже несмотря на то, что русские путешественники посещают Турцию довольно часто, по-прежнему существует ряд вещей, которые поражают неподготовленных туристов. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

Гвоздика

В традиционном турецком ресторане после того, как вы попросите счет, вам наверняка вместе с ним принесут... гвоздику. Здесь ее принято жевать после еды, чтобы перебить запах изо рта. Гвоздика в Турции используется вместо жвачки.

Патриотизм

Турки искренне любят все, что было создано и произведено в их родной стране. К примеру, из 30 каналов радиовещания только на 4-5 вы услышите песни на иностранном языке. Одеваются местные, как правило, в платья и рубашки турецких производителей, а отдыхают за пределами страны всего 20% населения.

Чай и еда

Турки привыкли есть еду с пылу, с жару и пить только свежезаваренный чай. Для жителей Турции вчерашняя заварка все равно, что отрава, поэтому, принимая турецких друзей у себя в гостях, не пренебрегайте качеством напитков.
Заграница,Турция,
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