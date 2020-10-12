Россияне назвали лучший морской курорт в РФ

Был проведен опрос, в ходе которого россияне выбрали лучший среди отечественных морских курортов. Исследованием занимался онлайн-сервис Biletix, результаты которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».

На первом месте оказался город Сочи. Его готовы порекомендовать друзьям 77% респондентов. Второе почетное место досталось Анапе — 68%. Закрыл лидирующую тройку Геленджик — 67%.

Больше всего путешественники оценили в трех городах природные достопримечательности. Но есть у них и «слабые» стороны. В Геленджике и Сочи, по мнению туристов, низкий уровень профессионализма работников туристической сферы, а в Анапе слишком грязно.