Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне назвали лучший отечественный морской курорт 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Россияне назвали лучший морской курорт в РФ
Фото: depositphotos.com
Был проведен опрос, в ходе которого россияне выбрали лучший среди отечественных морских курортов. Исследованием занимался онлайн-сервис Biletix, результаты которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».
На первом месте оказался город Сочи. Его готовы порекомендовать друзьям 77% респондентов. Второе почетное место досталось Анапе — 68%. Закрыл лидирующую тройку Геленджик — 67%.
Больше всего путешественники оценили в трех городах природные достопримечательности. Но есть у них и «слабые» стороны. В Геленджике и Сочи, по мнению туристов, низкий уровень профессионализма работников туристической сферы, а в Анапе слишком грязно.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что пауки атаковали популярный российский курорт.
Видео дня. 12 секретов комфортного полета на самолете
Новости путешествий , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, что будет с «все включено» после пандемии
Выяснилось, что будет с «все включено» после пандемии
Выяснилось, что будет с «все включено» после пандемии
Выяснилось, что будет с «все включено» после пандемии
Укравшая «проклятые» артефакты прожила 15 лет в несчастье
Укравшая «проклятые» артефакты прожила 15 лет в несчастье
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
02:53
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
Отдых в России
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
04:34
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Новости путешествий
12 секретов комфортного полета на самолете
04:46
12 секретов комфортного полета на самолете
Новости путешествий
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
14:09
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
Отдых в России
Туристы заполонили сочинские пляжи
05:15
Туристы заполонили сочинские пляжи
Новости путешествий
Мистический особняк, запугивающий хозяев
03:20
Мистический особняк, запугивающий хозяев
Новости путешествий
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
10:05
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение