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Пауки атаковали популярный российский курорт 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Пауки атаковали популярный российский курорт
Фото: depositphotos.com
Местные жители города Сочи заявили о нашествии пауков-волков. Об этом сообщает «Югополис».
По данным портала, люди стали массово выкладывать в соцсети снимки, на которых изображены насекомые, заползшие в дома. Пауки довольно крупных размеров, их брюшко «величиной с грецкий орех», а лапы «достигают пяти-семи сантиметров».
Журналисты пообщались с эпидемиологами, которые рассказали, что этих пауков называют псевдотарантулами, они не опасны для человека. Они не укусят, если их не брать в руки. Но если насекомое все же нападет на человека, то последствия, по словам экспертов, будут минимальными — всего-навсего «покраснение или кратковременная болезненность в области укуса».
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что на турецкий курорт массово ринулись туристы.
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