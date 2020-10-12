Пауки атаковали популярный российский курорт 

Местные жители города Сочи заявили о нашествии пауков-волков. Об этом сообщает «Югополис».

По данным портала, люди стали массово выкладывать в соцсети снимки, на которых изображены насекомые, заползшие в дома. Пауки довольно крупных размеров, их брюшко «величиной с грецкий орех», а лапы «достигают пяти-семи сантиметров».

Журналисты пообщались с эпидемиологами, которые рассказали, что этих пауков называют псевдотарантулами, они не опасны для человека. Они не укусят, если их не брать в руки. Но если насекомое все же нападет на человека, то последствия, по словам экспертов, будут минимальными — всего-навсего «покраснение или кратковременная болезненность в области укуса».