Эксперты объяснили, как россияне попадают в Грецию 

Специалисты RATA-News рассказали, как россияне добираются в Грецию в условиях пандемии.

Греческая авиакомпания открыла продажу билетов из Афин в Москву с 25 октября. Однако туроператоры не уверены, что авиасообщение между Грецией и Россией возобновится в ближайшее время. Вот почему сейчас российский туристам приходится добираться в Грецию через третьи страны.

Росавиация выдала перевозчикам допуск на полеты в Грецию, но воздушное сообщение с этой страной официально еще закрыто. При этом государство чуть более месяца принимает до 500 россиян в неделю при наличии отрицательно ПЦР-теста и подтверждения брони отеля.

По мнению турагентов, заявление греческого перевозчика выглядит скорее как желание возобновить рейсы из Афин, нежели как реальность:

"Пока Россия не откроет воздушное сообщение инициатива авиакомпании остается просто надеждой. Но я был бы искренне рад, если бы она осуществилась. В целом неважно, кто взлетит — греки или "Аэрофлот", в любом случае будет колоссальный положительный эффект",

— заявил генеральный директор туроператора, специализирующегося на Греции, Александр Цандекиди

Его коллега из другой фирмы Анатолий Гаркушин уверен, что новость стоит рассматривать только как намерение авиакомпании:

"Ситуация, прежде всего, зависит от российского оперативного штаба по коронавирусу. А допуски от Росавиации еще не означают, что всем разрешат поставить рейсы".

Цандекиди, в свою очередь, отметил, что "окольными" путями в Грецию летают не только бизнесмены, но и туристы:

"Запросов на поездки у нас в разы больше, чем может вместить квота. Надеюсь, что российские власти в курсе этой тенденции. Если бы наши профильные ведомства отслеживали статистику запросов, это подтолкнуло бы к принятию решения о возобновлении прямых рейсов в Грецию, они очень нужны, — заметил он. — Тем более что эпидемическая обстановка в стране благополучная по сравнению с другими европейскими направлениями".

В других компаниях подтвердили наличие спроса на Грецию и рассказали, что пока туристам приходится летать через третьи страны или на частных авиалайнерах.