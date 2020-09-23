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Россияне делятся секретами о том, как сейчас отдохнуть в Греции 

Диана Товсепова 1 час назад
В 2020 году выездной туризм стал практически невыполнимой задачей. «Открытых» для россиян стран сейчас совсем мало. Одно из любимых направлений — Греция, впускает в страну до 500 граждан РФ в неделю. Но авиасообщение с этой страной не восстановлено, а официального «разрешения» лететь туда от российских властей на было.
«Рамблер» разбирался, что придумывают россияне, чтобы попасть на любимые курорты Эллады.
Оказывается, улететь в Грецию можно через открытые третьи страны (рейсами из Москвы в Афины через Женеву, Каир или Лондон).

«Что нужно: желание и обычная туристическая виза, тест ПЦР и купальник», — генеральный директор клуба путешествий «Бизнес Океан» Инесса Саух в Facebook.

Однако опытные выяснили, что не позднее 24 часов до вылета на сайте travel.gov.gr необходимо заполнить форму PLF (The Passenger Locator Form). В эту форму следует вписать подробную информацию о своем пункте отправления, своем адресе в Греции, продолжительности предыдущего пребывания в других странах.
Важно дождаться специального QR-код, который придет на электронный адрес. Без этого кода туриста просто которого не посадят на рейс в Грецию. Туристов, все-таки попавших на рейс без кода, депортируют по прилету. Такая процедура
позволяет вести подсчет количества въезжающих в страну.
Россияне объясняют, что особенно боялись того, что анкету приходится заполнять уже после покупки авиабилета. То есть, если вы будете 501-м из числа въезжающих в страну в неделю, вас просто не допустят на рейс.
Таким образом, попасть в Грецию сейчас намного сложнее, чем обычно, но все же вполне возможно.
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Заграница , Видео
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