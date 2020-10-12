Автор путеводителя The Epic Adventurer Джулия Хадсон в беседе с Daily Express рассказала, как упаковать максимум вещей в ручную кладь, но при этом избежать перевеса.

По словам Хадсон, туристам необходимо приспособиться к вертикальной технике складывания одежды. Для этого предмет гардероба - например, футболку или брюки - следует разместить лицевой стороной вниз, свести внутрь рукава или штанины, а затем два раза сложить пополам.

Таким образом, как объясняет Джулия, вещи должны примерно соответствовать габаритам сумки. Затем всю одежду нужно сложить в ряд, а не в стопку, и плотно прижать ее к стенкам багажа: