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Раскрыт способ упаковать максимум вещей в ручную кладь без перевеса

Мира Маркина
44 минуты назад
Автор путеводителя The Epic Adventurer Джулия Хадсон в беседе с Daily Express рассказала, как упаковать максимум вещей в ручную кладь, но при этом избежать перевеса.
По словам Хадсон, туристам необходимо приспособиться к вертикальной технике складывания одежды. Для этого предмет гардероба - например, футболку или брюки - следует разместить лицевой стороной вниз, свести внутрь рукава или штанины, а затем два раза сложить пополам.
Таким образом, как объясняет Джулия, вещи должны примерно соответствовать габаритам сумки. Затем всю одежду нужно сложить в ряд, а не в стопку, и плотно прижать ее к стенкам багажа:
«Указанные правила упаковки помогут сложить вашу одежду для путешествия более компактно. Вдобавок ко всему они позволят сэкономить место, так что вы сможете втиснуть в чемодан гораздо больше предметов».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа.
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