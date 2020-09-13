Авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа 

С 1 октября ряд чартерных авиакомпаний поднимет цены на провоз багажа.
У авиаперевозчиков Royal Fligh, Nordwind, Pegas Fly Airlines и Azur Air лимит бесплатного багажа снизится до 10 килограммов, вес ручной клади останется прежним — 5 килограммов.
"Туристы хотят летать дешево, но чартерные авиакомпании и так летают практически в убыток. Курс валюты растет, им нужно оплачивать топливо и аэропортовские сборы",
— объяснил директор Клуба защиты прав туристов Дмитрий Давыденко.
Вместе с тем дочерняя компания "Аэрофлота", "Россия", не изменила нормы багажа. По словам Давыденко, это связано с тем, что она "полугосударственная".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что российских туристов ограничат в багаже.