Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа 

Мира Маркина 3 часа назад
Авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Фото: depositphotos.com
С 1 октября ряд чартерных авиакомпаний поднимет цены на провоз багажа.
У авиаперевозчиков Royal Fligh, Nordwind, Pegas Fly Airlines и Azur Air лимит бесплатного багажа снизится до 10 килограммов, вес ручной клади останется прежним — 5 килограммов.

"Туристы хотят летать дешево, но чартерные авиакомпании и так летают практически в убыток. Курс валюты растет, им нужно оплачивать топливо и аэропортовские сборы",

— объяснил директор Клуба защиты прав туристов Дмитрий Давыденко.
Вместе с тем дочерняя компания "Аэрофлота", "Россия", не изменила нормы багажа. По словам Давыденко, это связано с тем, что она "полугосударственная".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что российских туристов ограничат в багаже.
Видео дня. Российских туристов ограничат в багаже
Новости путешествий , Дмитрий Давыденко , Аэрофлот
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один популярный курорт готов принять россиян
Еще один популярный курорт готов принять россиян
Ради чего стоит обязательно посетить остров Крит
Ради чего стоит обязательно посетить остров Крит
Авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
03:59
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
Новости путешествий
Российских туристов ограничат в багаже
00:26
Российских туристов ограничат в багаже
Заграница
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
05:19
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
Новости путешествий
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
04:28
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
Новости путешествий
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
05:06
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
Заграница
Мистические обитатели точки Немо в Тихом океане
10:13
Мистические обитатели точки Немо в Тихом океане
Новости путешествий
Необъяснимые тайны райских островов
11:10
Необъяснимые тайны райских островов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение