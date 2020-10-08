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Россияне рассказали, как часто уходят в отпуск 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Россияне рассказали, как часто уходят в отпуск
Фото: РИА Новости
По итогам опроса сервиса планирования путешествий, каждый второй россиянин берет отпуск два раза в год. Об этом сообщает OneTwoTrip.
В исследовании приняли участие 1768 человек. Выяснилось, что больше половины опрошенных (51 процент) берут отпуск раз в полгода.
Около четверти участников (23 процента) могут позволить себе путешествие только раз в год, 17 процентов — раз в квартал, а пять процентов — раз в месяц или чаще. Еще четыре процента опрошенных признались, что вообще не уходят в отпуск. Большинство из них объясняют это загруженностью, другим не позволяет это делать финансовое состояние. А некоторые опрошенные рассказали, что не устают или им просто не с кем путешествовать.
Также многие россияне (48 процентов) рассказали, что берут только одну-две недели отпуска, восемь процентов — лишь неделю, еще семи процентам руководство разрешает всего несколько дней отдыха. 23 процента россиян ответили, что могут не ходить на работу более двух недель, а 12 процентов рассказали, что имеют возможность отдыхать сколько угодно, поскольку они работают на себя.
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