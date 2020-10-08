Раскрыта главная схема обмана туристов в Египте 

Россиянка, которая отдохнула в Египте, раскрыла главную схему обмана туристов местными жителями. Своими мыслями туристка поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс. Дзен».

Во время путешествия девушка отправилась на экскурсию к пирамидам. Туристка утверждает, что когда она гуляла возле достопримечательностей, к ней неоднократно подходили мужчины и предлагали бесплатно взять аксессуар на голову:

«Он буквально оставляет его рядом с вами и убегает со словами "мне ничего не нужно"».

Позже, как отметила россиянка, неизвестный мужчина возвращается и умоляет заплатить за «подарок» хоть что-то. Путешественница добавила, что за время экскурсии к ней подходили четыре раза, и все работали по одному сценарию

В конце девушка рассказала, что несмотря на это у нее остались положительные впечатления от поездки.