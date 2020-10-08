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Раскрыта главная схема обмана туристов в Египте 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Раскрыта главная схема обмана туристов в Египте
Фото: РИА Новости
Россиянка, которая отдохнула в Египте, раскрыла главную схему обмана туристов местными жителями. Своими мыслями туристка поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс. Дзен».
Во время путешествия девушка отправилась на экскурсию к пирамидам. Туристка утверждает, что когда она гуляла возле достопримечательностей, к ней неоднократно подходили мужчины и предлагали бесплатно взять аксессуар на голову:

«Он буквально оставляет его рядом с вами и убегает со словами "мне ничего не нужно"».

Позже, как отметила россиянка, неизвестный мужчина возвращается и умоляет заплатить за «подарок» хоть что-то. Путешественница добавила, что за время экскурсии к ней подходили четыре раза, и все работали по одному сценарию
В конце девушка рассказала, что несмотря на это у нее остались положительные впечатления от поездки.
Ранее «Рамблер» писал о том, как россиян пытаются выгнать с курортов.
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