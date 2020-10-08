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«Свалите уже»: как россиян пытаются выгнать с курортов 

Анастасия Иванова 55 минут назад
«Свалите уже»: как россиян пытаются выгнать с курортов
Фото: depositphotos
Из-за пандемии коронавируса отпускной сезон продолжается до сих пор. Однако эпидемиологическая обстановка в мире становится хуже с каждым днем, а зараженных коронавирусом больше. Небывалый поток туристов в Сочи вызвал негатив со стороны местных жителей, которые обвиняют приезжих во вспышке вируса. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Когда статистика по коронавирусу начала расти, худшие прогнозы большинства подтвердились. Во многом на рост заболеваний повлияло не только холодание и сезонные заболевания, но и туристы, отдохнувшие на российских плажях. По сообщениям туристов, никаких особых мер при перевозке отдыхающих не соблюдалось

"Никакой социальной дистанции, ни в аэропорту, ни в самолёте, также в зале вылета и прилёта… Автобус до трапа переполнен людьми, да ещё и стояли 10 минут в ужасной жаре в обнимку с незнакомцем, в самолёте ни одного свободного места, печально все".

Сначала жители курортных городов были даже рады вновь встретить отдыхающих, так как занимаются туристическим бизнесом. Но когда сезон продлился до конца октября, настроение многих изменилось в негативную сторону.

"Болеющих в Сочи стало очень много. Люди едут в поликлинику своим ходом, потом на анализы, все сидят в общей очереди, потом на КТ, там тоже куча людей, потом опять в поликлинику с результатами. Неделю человек ездит, ходит в аптеки, сидит в очередях. В масках по-прежнему большинство не ходит, даже больные ОРЗ".

Жители считают, что все дело в туристах, которых никто не тестирует на коронавирус, от чего страдают другие люди. Ведь многие переносят COVID-19 бессимптомно и только заражают других.

"Отдыхающих никто не обследует, домой они приезжают уже больные, другие заразиться могут в автобусе или поезде. Свалите уже все отсюда".

Также местные жители уточнили, что статистически в Сочи очередную вспышку можно и не заметить, так как не всегда люди сдают тесты и официальные данные могут отличаться от реальных показателей. Плюс ко всему, многие отдыхающие "увозят вирус домой".
Сами туристы объясняют свое желание отдохнуть в Сочи тем, что купание в море повысит иммунитет и убережет от COVID-19. Хотя врачи все еще рекомендуют в качестве лучшей защиты соблюдение социальной дистанции, одноразовую маску в общественных местах и тщательное мытье рук.

"Мы все равно поедем в Сочи! Это обязательно! Это иммунитет. А он — единственное, что может защитить от заразы (вакцине не верю и делать ее не буду). "

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