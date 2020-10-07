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Российские туристы пожаловались на ограничения в Турции 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Россияне пожаловались на ограничения в Турции
Фото: depositphotos.com
Туристы из России, вернувшиеся с отдыха в Турции, пожаловались на "ограничение в правах". Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Жительница Москвы по имени Анна рассказала, что по прилете «не было ни тестов, ни измерения температуры». Маски попросили надеть только во время проезда жандармерии в автобусе. В отелях средства индивидуально защиты нужно было носить тоже только во время проверок полицейских.

«При заселении в отель всем измерили температуру. (…) Если из отеля выходишь даже на полчаса, по возвращении нужно мерить температуру», — рассказала россиянка.

Еще одна туристка, отдыхающая сейчас в Аланье, поделилась, что самый большой дискомфорт на курорте — это «необходимость тыкать пальцем в блюда за стеклом, чтобы их тебе положили». Из-за плохого зрения ей приходится брать все наугад.
По словам россиянки, в отеле, где она остановилась, соблюдают все меры безопасности. В номерах ежедневно проводят дезинфекцию, в лифт могут заходить только члены одной семьи, а приборы в столовой упакованы в отдельные пакеты.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка раскрыла схему обмана на пляже Турции.
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