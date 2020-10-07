Пассажиры подрались в самолете из-за маски 

Пассажиры, летевшие рейсом из Прово в штате Аризона в город Месу в Юте, подрались из-за маски от коронавируса. Видео произошедшего опубликовала американка Райли Лэнсфорд в Instagram.

Как сообщает Express, один из пассажиров отказался сидеть в маске во время полета и снял ее. На слова бортпроводницы мужчина не отреагировал. В итоге, пришлось вмешаться его соседям, которые сидели на креслах рядом и были обеспокоены риском заражения. Они попытались силой заставить пассажира надеть маску. Конфликт между мужчинами перерос в драку.

Райли Лэнсфорд рассказала, что пассажир был "очень груб".