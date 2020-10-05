Россияне поставили рекорд на курорте для богачей

Россия оказалась лидером по числу посещений Мальдивских островов. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на данные иммиграционной службы республики.

В сентябре 2020 года Мальдивы посетили 2065 граждан РФ. Это на 388% больше, чем в августе. Известно, что Россия впервые заняла первое место в рейтинге с большим отрывом от других стран. До пандемии коронавируса она находилась на 5-6 строчках.

Второе место досталось ОАЭ (1029 туристов), третье — США (935 человек). Следующими в списке оказались Великобритания (625), Испания (466), Бразилия (444), Германия (362), Франция (279), Индия (262) и Египет (232).