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Россияне поставили рекорд по посещению курорта для богачей 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Россияне поставили рекорд на курорте для богачей
Фото: depositphotos.com
Россия оказалась лидером по числу посещений Мальдивских островов. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на данные иммиграционной службы республики.
В сентябре 2020 года Мальдивы посетили 2065 граждан РФ. Это на 388% больше, чем в августе. Известно, что Россия впервые заняла первое место в рейтинге с большим отрывом от других стран. До пандемии коронавируса она находилась на 5-6 строчках.
Второе место досталось ОАЭ (1029 туристов), третье — США (935 человек). Следующими в списке оказались Великобритания (625), Испания (466), Бразилия (444), Германия (362), Франция (279), Индия (262) и Египет (232).
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции появились новые правила туристов из России.
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