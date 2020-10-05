На портале Ассоциации туроператоров России появилась информация о новых правилах заселения в турецкие отели на фоне пандемии коронавируса.

Согласно изменениям, с 1 октября в Турции некоторым категориям граждан для заезда в объект размещения требуется получать HES-код — «код здоровья», который будет содержать информацию о месте нахождения туриста и историю его перемещений.

По данным источников АТОР, на россиян нововведение пока не распространяется — речь идет о турецких гражданах и иностранцах, проживающих на территории страны.

При этом код может потребоваться, ччтобы самостоятельно приобрести авиабилет для полета внутри Турции или билет на междугородний автобус. Проблема в том, что код приходит только на турецкие SIM-карты, поэтому для его получения придется обращаться к местным жителям.