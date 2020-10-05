Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Турции разъяснили новые правила для россиян 

Анастасия Иванова 1 час назад
На портале Ассоциации туроператоров России появилась информация о новых правилах заселения в турецкие отели на фоне пандемии коронавируса.
Согласно изменениям, с 1 октября в Турции некоторым категориям граждан для заезда в объект размещения требуется получать HES-код — «код здоровья», который будет содержать информацию о месте нахождения туриста и историю его перемещений.
По данным источников АТОР, на россиян нововведение пока не распространяется — речь идет о турецких гражданах и иностранцах, проживающих на территории страны.
При этом код может потребоваться, ччтобы самостоятельно приобрести авиабилет для полета внутри Турции или билет на междугородний автобус. Проблема в том, что код приходит только на турецкие SIM-карты, поэтому для его получения придется обращаться к местным жителям.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что происходит с коронавирусом в Турции.
Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему самолеты не летают над Тибетом
Почему самолеты не летают над Тибетом
Откровенный снимок стюардесс взбесил поклонников
Откровенный снимок стюардесс взбесил поклонников
Позировавшую туристку снесло мощной волной
Позировавшую туристку снесло мощной волной
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
10:05
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
Новости путешествий
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
00:26
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
Новости путешествий
Почему самолеты не летают над Тибетом
03:22
Почему самолеты не летают над Тибетом
Новости путешествий
В России придумали новый вид туризма
00:26
В России придумали новый вид туризма
Отдых в России Новости путешествий
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
04:13
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
Новости путешествий
Исторические места, которые скоро исчезнут
03:07
Исторические места, которые скоро исчезнут
Новости путешествий
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
00:27
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение