На портале Ассоциации туроператоров России появилась информация о новых правилах заселения в турецкие отели на фоне пандемии коронавируса.
Согласно изменениям, с 1 октября в Турции некоторым категориям граждан для заезда в объект размещения требуется получать HES-код — «код здоровья», который будет содержать информацию о месте нахождения туриста и историю его перемещений.
По данным источников АТОР, на россиян нововведение пока не распространяется — речь идет о турецких гражданах и иностранцах, проживающих на территории страны.
При этом код может потребоваться, ччтобы самостоятельно приобрести авиабилет для полета внутри Турции или билет на междугородний автобус. Проблема в том, что код приходит только на турецкие SIM-карты, поэтому для его получения придется обращаться к местным жителям.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что происходит с коронавирусом в Турции.