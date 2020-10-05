Авиакомпании получили допуски на полеты в 24 страны

Российские авиакомпании массово получили допуски на регулярные полеты по 169 заграничным маршрутам. Приказ опубликован на сайте Росавиации

В тексте идет речь не только о странах, с которыми уже возобновлено авиасообщение, но и о тех, в которые полеты пока запрещены.

Всего в список внесли 24 страны. Среди них — Азербайджан, Армения, Белоруссия, Великобритания, Германия, Греция, Египет, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Кипр, Китай, Мальдивы, Мальта, ОАЭ, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Турция, Танзания, Чехия и Узбекистан.

Авиакомпании смогут воспользоваться допусками при восстановлении перевозок.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам», — написано в приказе.

Кроме того, было выдано более 20 допусков для выполнения чартерных рейсов.