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Авиакомпании России получили допуски на полеты за границу 

Анастасия Иванова 29 минут назад
Авиакомпании получили допуски на полеты в 24 страны
Фото: depositphotos.com
Российские авиакомпании массово получили допуски на регулярные полеты по 169 заграничным маршрутам. Приказ опубликован на сайте Росавиации.
В тексте идет речь не только о странах, с которыми уже возобновлено авиасообщение, но и о тех, в которые полеты пока запрещены.
Всего в список внесли 24 страны. Среди них — Азербайджан, Армения, Белоруссия, Великобритания, Германия, Греция, Египет, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Кипр, Китай, Мальдивы, Мальта, ОАЭ, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Турция, Танзания, Чехия и Узбекистан.
Авиакомпании смогут воспользоваться допусками при восстановлении перевозок.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам», — написано в приказе.

Кроме того, было выдано более 20 допусков для выполнения чартерных рейсов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия может закрыть границы из-за ситуации с COVID.
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Новости путешествий , Росавиация
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