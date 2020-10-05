Россия может закрыть границы из-за ситуации с COVID

В Совете Федерации не исключают закрытия границ Российской Федерации. Также возможны сокращения количества полетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщал сенатор Рязанский.
Позже оперативный штаб опроверг данную информацию, сообщив, что не планирует принимать решения о повторном закрытии границ.
За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 10 888 в 84 регионах.
Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 225 889 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему авиакомпании подняли цены на провоз багажа.