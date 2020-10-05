Россия может закрыть границы из-за ситуации с COVID

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Совете Федерации не исключают закрытия границ Российской Федерации. Также возможны сокращения количества полетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщал сенатор Рязанский.

Позже оперативный штаб опроверг данную информацию, сообщив, что не планирует принимать решения о повторном закрытии границ.

За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 10 888 в 84 регионах.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 225 889 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.