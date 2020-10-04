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Туристы назвали самый комфортный город в России 

Анастасия Иванова 15 минут назад
Туристы назвали самый комфортный город в России
Фото: depositphotos.com
Российские туристы назвали самый комфортный город для путешественников в стране. Об этом сообщает Biletix.
Компания опросила 1 523 человек. Они приобрели авиабилеты в города России с вылетом летом 2020 года. При этом туристы были в этих местах уже не впервые.
Так, 53% опрошенных поставили пять баллов из пяти с точки зрения соотношения цены-качества Санкт-Петербургу. 92% заявили, что посоветовали бы этот город своим друзьям и знакомым.
Второе место занял Калининград. Его хорошо оценили 52% респондентов. Следующими в рейтинге оказались Минеральные воды (37 процентов), Сочи (21 процент) и Крым (19 процентов).
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Новости путешествий , ЕС
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