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Посол Евросоюза рассказал, когда Европа откроет границы для россиян 

Мира Маркина 3 часа назад
Посол ЕС рассказал, когда Европа откроет границы
Фото: depositphotos.com
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер рассказал, когда ЕС откроет границы для российских туристов.
По словам Эдерера, говорить о возобновлении туристических поездок россиян в Европу пока рано.

"Сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на вопрос об открытии границ",

— цитируют посла РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что спешить с открытием границ не стоит. По мнению Поповой, к этому вопросу нужно подходить взвешенно, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию.
Авиасообщение с зарубежными странами Россия приостановила в конце марта. В августе рейсы за границу начали возобновляться. На сегодняшний день российские туристы могут отправиться в Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Египет, ОАЭ и на Мальдивы.
Вдобавок к этому возобновилось авиасообщение с Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что из пенсионеров хотят сделать "европейских" туристов.
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Новости путешествий , Маркус Эдерер , Анна Попова , ЕС , Роспотребнадзор , РИА Новости
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