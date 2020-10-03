Посол ЕС рассказал, когда Европа откроет границы

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер рассказал, когда ЕС откроет границы для российских туристов.
По словам Эдерера, говорить о возобновлении туристических поездок россиян в Европу пока рано.
"Сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на вопрос об открытии границ",
— цитируют посла РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что спешить с открытием границ не стоит. По мнению Поповой, к этому вопросу нужно подходить взвешенно, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию.
Авиасообщение с зарубежными странами Россия приостановила в конце марта. В августе рейсы за границу начали возобновляться. На сегодняшний день российские туристы могут отправиться в Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Египет, ОАЭ и на Мальдивы.
Вдобавок к этому возобновилось авиасообщение с Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что из пенсионеров хотят сделать "европейских" туристов.