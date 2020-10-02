Туристку, которая фотографировалась на фоне моря в Сочи, снесло мощной волной. Видео произошедшего опубликовали в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

Девушка позировала в яркой футболке и бикини на бетонном волнорезе, в то время как ее подруга делала фото и снимала. Неожиданно мощный моток воды накрыл туристку сзади и унес в Черное море вверх ногами. В ролике слышен смех ее подруги.

В Сети раскритиковали девушку, объяснив это тем, что она сама виновата в случившемся.

«Лежит и ждет прям, когда приключения нахлынут с головой… Дождалась…», «Все ради хайпа», «Какой… (не подберу слово) до конца такое снимает…», — написали в комментариях.

Некоторые пользователи поинтересовались состоянием туристки: