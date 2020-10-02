«Выброс денег на ветер»: туристка об отдыхе в Турции

Туристка из России рассказала о проблемах, c которыми она столкнулась во время отдыха в Турции. Об этом она написала в своем блоге "ЯТурист".

Россиянка отдыхала в Анталии. Она решила съездить на экскурсию в Стамбул, и это обошлось ей в 180 долларов (14 тысяч рублей). При оплате поездки путешественникам пообещали авиаперелет туда и обратно, трансфер в аэропорт, экскурсию по городу, прогулку на катере по проливу Босфор и свободное врем на шоппинг.

Однако туристка осталась недовольна. Она назвала экскурсию «выбросом денег на ветер». По словам россиянки, их три часа без остановок возили в автобусе по Стамбулу. Туристы смогли выйти из транспорта только один раз — на пристани, и не посмотрели город вживую.

Кроме того, прогулочный катер опоздал на 30 минут, из-за чего они не успели посетить магазины и погулять.