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Россиянка назвала отдых в Турции «выбросом денег на ветер» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Выброс денег на ветер»: туристка об отдыхе в Турции
Фото: depositphotos.com
Туристка из России рассказала о проблемах, c которыми она столкнулась во время отдыха в Турции. Об этом она написала в своем блоге "ЯТурист".
Россиянка отдыхала в Анталии. Она решила съездить на экскурсию в Стамбул, и это обошлось ей в 180 долларов (14 тысяч рублей). При оплате поездки путешественникам пообещали авиаперелет туда и обратно, трансфер в аэропорт, экскурсию по городу, прогулку на катере по проливу Босфор и свободное врем на шоппинг.
Однако туристка осталась недовольна. Она назвала экскурсию «выбросом денег на ветер». По словам россиянки, их три часа без остановок возили в автобусе по Стамбулу. Туристы смогли выйти из транспорта только один раз — на пристани, и не посмотрели город вживую.
Кроме того, прогулочный катер опоздал на 30 минут, из-за чего они не успели посетить магазины и погулять.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристов в Турции обязали получить цифровой код.
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