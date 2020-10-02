Туристов в Турции обязали получить цифровой код 

Представитель министерства транспорта и инфраструктуры Турции заявил, что иностранные туристы должны получить цифровой код для поездок на общественном транспорте. Об этом сообщает РИА Новости.
Такие меры предприняли, чтобы сдержать рост заболеваний коронавирусом.
"Иностранцы могут получить его мгновенно, отправив по мобильному телефону на номер 2023 свои данные в специальном формате, указав национальность, номер паспорта, год рождения и фамилию", — рассказал представитель министерства транспорта и инфраструктуры страны.
По его словам, для получения кода необязательно иметь турецкую сим-карту. Можно попросить отправить свои данные любого гражданина Турции. Например, сотрудников отелей, аэропортов или вокзалов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристы массово бегут из Турции.