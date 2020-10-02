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Туристы массово бегут из Турции 

Анастасия Иванова 1 час назад
Туристы поспешили покинуть Турцию после того, как Великобритания добавила страну в карантинный список. Об этом сообщает Daily Mail.
В четверг, 1 октября правительство Великобритании объявило о том, что все возвращающиеся из Турции после 3 октября будут вынуждены отправиться на двухнедельный карантин.
Поэтому многие британцы решили не дожидаться окончания отпуска и стали массово обращаться в турагентства с просьбой поменять билеты, чтобы улететь домой раньше.

«Турция добавлена ​​в карантинный список. Двухнедельная изоляция сильно ударит по моим финансам», — написал один из пользователей.

Многие туристы были огорчены тем фактом, что запланировали поездку после 3 октября. Очень часто люди покупают невозвратные билеты и бронируют отели без функции отмены бронирования, вследствие теряют большие деньги.
Но нашлись и те, кто не захотел менять свои билеты. Например, специалист по макияжу Хлоя Брамма решила остаться в Турции еще на неделю, потому что в аэропортах наверняка будет толпа людей.
Ранее "Рамблер" сообщал о ситуации с коронавирусом в Турции.
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Заграница , Видео
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