Туристы массово бегут из Турции 

Туристы поспешили покинуть Турцию после того, как Великобритания добавила страну в карантинный список. Об этом сообщает Daily Mail.

В четверг, 1 октября правительство Великобритании объявило о том, что все возвращающиеся из Турции после 3 октября будут вынуждены отправиться на двухнедельный карантин.

Поэтому многие британцы решили не дожидаться окончания отпуска и стали массово обращаться в турагентства с просьбой поменять билеты, чтобы улететь домой раньше.

«Турция добавлена ​​в карантинный список. Двухнедельная изоляция сильно ударит по моим финансам», — написал один из пользователей.

Многие туристы были огорчены тем фактом, что запланировали поездку после 3 октября. Очень часто люди покупают невозвратные билеты и бронируют отели без функции отмены бронирования, вследствие теряют большие деньги.

Но нашлись и те, кто не захотел менять свои билеты. Например, специалист по макияжу Хлоя Брамма решила остаться в Турции еще на неделю, потому что в аэропортах наверняка будет толпа людей.