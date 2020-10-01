В Крыму туристам продавали поддельный алкоголь

В Крыму был обнаружен склад с тоннами поддельной алкогольной продукции, которую продавали туристам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.

Известно, что цех по производству поддельного спиртного нашли в Судаке. Правоохранители изъяли восемь тонн сделанного нелегальным путем алкоголя. Среди изъятой продукции были вино, коньяк и настойки на розлив, которые преступники продавали путешественникам, приезжающим в регион. Представители власти также изъяли самогонный аппарат, тару и другие атрибуты производства.

Нарушители признали свою вину и рассказали, что в среднем в день зарабатывали на продаже поддельного алкоголя больше 50 тысяч рублей. В сумме им удалось выручить около двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте товаров, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья покупателей.