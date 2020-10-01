Пренебрежительное обращение с багажом в аэропорту Сочи попало на видео и возмутило пользователей Сети. Ролик опубликован в сообществе «Типичный Сочи» в социальной сети «ВКонтакте».
На видео можно заметить, как грузчики аэропорта собирают разбросанные по асфальту рядом со взлетно-посадочной полосой чемоданы пассажиров, а потом закидывают их на тележки.
Под постом с роликом подписчики прокомментировали увиденное:
«Во всех без изменения аэропортах свинское отношение к багажу! Если ты пришел и трудишься на каком-то месте, то делай свою работу так, чтобы тебя никто не проклинал».
«Это во всех аэропортах такое "бережное" отношение! Такое ощущение, что у грузчиков цель — узнать выносливость того или другого чемодана! Надо штрафы ввести грузчикам за повреждение багажа!»
Ранее «Рамблер» писал о том, что россияне массово улетают по трем направлениям.