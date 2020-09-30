Были выявлены направления, которые стали наиболее популярны у россиян осенью. Об этом сообщает "Туту.ру". Чтобы выяснить, куда россияне отправятся осенью, в сервисе проанализировали данные о продаже билетов с 1 августа по 24 сентября на даты с 1 по 31 октября.

Самым востребованным городом для самостоятельных путешествий стала столица Молдавии, Кишинев. На втором месте по популярности у россиян Турций, а конкретно — Стамбул и Анталья.

Среди популярных у россиян городов оказались турецкий Даламан, киргизский Бишкек и белорусский Минск.