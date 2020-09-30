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Названы самые популярные направления у россиян осенью 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Были выявлены направления, которые стали наиболее популярны у россиян осенью. Об этом сообщает "Туту.ру". Чтобы выяснить, куда россияне отправятся осенью, в сервисе проанализировали данные о продаже билетов с 1 августа по 24 сентября на даты с 1 по 31 октября.
Самым востребованным городом для самостоятельных путешествий стала столица Молдавии, Кишинев. На втором месте по популярности у россиян Турций, а конкретно — Стамбул и Анталья.
Среди популярных у россиян городов оказались турецкий Даламан, киргизский Бишкек и белорусский Минск.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Крым оказался популярнее Турции летом 2020 года.
Новости путешествий , Видео
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