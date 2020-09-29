Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крым побил популярность Турции 

Анастасия Иванова 2 часа назад
По данным портала «Турстат», республика Крым оказалась популярнее Турции среди российских туристов в 2020 году.
С 1 июля полуостров посетили 3,5 миллиона туристов. Наиболее востребованными городами для отдыха стали Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Алупка.
При этом на первое место по популярности среди отечественных путешественников попал Краснодарский край, который принял 6,2 миллиона гостей за лето.
На третьем месте оказался Алтай и 2 миллиона туристов. На четвертой позиции оказалась Абхазия с миллионом путешественников. Завершает топ-5 заграничная Турция, куда долетели всего 460 тысяч россиян.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что больше всего расстраивает в отпуске туристов из России.
Отдых в России , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым оказался популярнее Турции
Крым оказался популярнее Турции
Куда поехать по России осенью в тепло
Куда поехать по России осенью в тепло
«Кладбище медуз» вызвало отвращение у россиян
«Кладбище медуз» вызвало отвращение у россиян
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Названы страны, где снова ограничили туристов
03:27
Названы страны, где снова ограничили туристов
Новости путешествий
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
05:02
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
Новости путешествий
Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
00:29
Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
Новости путешествий
Назван город, который построят за $500 000 000 000
11:31
Назван город, который построят за $500 000 000 000
Новости путешествий
Кто строил самые древние сооружения на Земле
15:52
Кто строил самые древние сооружения на Земле
Новости путешествий
Сколько стоит поездка в Анапу в бархатный сезон
02:18
Сколько стоит поездка в Анапу в бархатный сезон
Отдых в России
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
01:19
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение