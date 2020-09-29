Крым побил популярность Турции 

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По данным портала «Турстат», республика Крым оказалась популярнее Турции среди российских туристов в 2020 году.

С 1 июля полуостров посетили 3,5 миллиона туристов. Наиболее востребованными городами для отдыха стали Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Алупка.

При этом на первое место по популярности среди отечественных путешественников попал Краснодарский край, который принял 6,2 миллиона гостей за лето.

На третьем месте оказался Алтай и 2 миллиона туристов. На четвертой позиции оказалась Абхазия с миллионом путешественников. Завершает топ-5 заграничная Турция, куда долетели всего 460 тысяч россиян.