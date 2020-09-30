Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристы назвали главные плюсы отдыха в России 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Туристы назвали главные плюсы отдыха в России
Фото: depositphotos.com
Туристы назвали главные преимущества российских курортов. Исследование провел сервис путешествий Ostrovok.ru.
Больше всего путешественников восхищает красивая природа в России. Этот плюс назвали 40% респондентов. Еще 21% опрошенных сказали, что в стране хорошая индустрия развлечений и интересные достопримечательности.
Кроме того, каждый десятый турист остался доволен ценами на отдых в России. Десять процентов путешественников оценили кухню и дружелюбное отношение местных жителей, девять — высокую транспортную доступность, и еще стольким же понравилась гостиница, в которой они остановились.
Негативно высказались об отдыхе в пределах страны 13% опрошенных россиян. Еще 30% не поехали в отпуск в этом сезоне.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне планируют отпуска из-за второй волны COVID.
Видео дня. Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прыжок туристки попал на видео и рассмешил россиян
Прыжок туристки попал на видео и рассмешил россиян
Откровенный снимок стюардесс взбесил поклонников
Откровенный снимок стюардесс взбесил поклонников
Стюардесса в мини-платье села на шпагат в самолете
Стюардесса в мини-платье села на шпагат в самолете
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Исторические места, которые скоро исчезнут
03:07
Исторические места, которые скоро исчезнут
Новости путешествий
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
00:27
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
Новости путешествий
Названы страны, где снова ограничили туристов
03:27
Названы страны, где снова ограничили туристов
Новости путешествий
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
05:02
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
Новости путешествий
Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
00:29
Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
Новости путешествий
Назван город, который построят за $500 000 000 000
11:31
Назван город, который построят за $500 000 000 000
Новости путешествий
Кто строил самые древние сооружения на Земле
15:52
Кто строил самые древние сооружения на Земле
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение