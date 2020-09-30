Туристы назвали главные плюсы отдыха в России 

Туристы назвали главные преимущества российских курортов. Исследование провел сервис путешествий Ostrovok.ru.

Больше всего путешественников восхищает красивая природа в России. Этот плюс назвали 40% респондентов. Еще 21% опрошенных сказали, что в стране хорошая индустрия развлечений и интересные достопримечательности.

Кроме того, каждый десятый турист остался доволен ценами на отдых в России. Десять процентов путешественников оценили кухню и дружелюбное отношение местных жителей, девять — высокую транспортную доступность, и еще стольким же понравилась гостиница, в которой они остановились.

Негативно высказались об отдыхе в пределах страны 13% опрошенных россиян. Еще 30% не поехали в отпуск в этом сезоне.