Россияне массово начали планировать отпуска из-за второй волны пандемии коронавируса. Об этом пишет РБК.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, спрос на отдых сильно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас среди популярных направлений у туристов - Крым, Краснодарский край и Турция.

Директор по развитию сети турагентств «Онлайн-тур» Игорь Блинов рассказал, что, когда власти объявили о продлении школьных каникул, спрос на семейные путевки в Турцию вырос в 4,5 раза.

По словам представителя компании Anex Tour, сейчас также очень активно бронируют туры в ОАЭ, Сочи и на Мальдивы.