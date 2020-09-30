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Россияне начали планировать отпуска из-за второй волны COVID-19

Анастасия Иванова
29 минут назад
Россияне массово начали планировать отпуска из-за второй волны пандемии коронавируса. Об этом пишет РБК.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России, спрос на отдых сильно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас среди популярных направлений у туристов - Крым, Краснодарский край и Турция.
Директор по развитию сети турагентств «Онлайн-тур» Игорь Блинов рассказал, что, когда власти объявили о продлении школьных каникул, спрос на семейные путевки в Турцию вырос в 4,5 раза.
По словам представителя компании Anex Tour, сейчас также очень активно бронируют туры в ОАЭ, Сочи и на Мальдивы.
Эксперты онлайн-сервиса бронирования билетов Aviasales заявили, что на их сайте на 40% увеличилось количество поисковых запросов.
Новости путешествий,Игорь Блинов,
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