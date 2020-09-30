Российские туристы, поехавшие в Крым, описали, что там происходит в бархатный сезон. Об этом они сообщили в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".

Путешественники рассказали, что количество людей в Крыму с лета не уменьшилось. По их словам, примерно столько же человек отдыхает в пик сезона.

По их мнению, из-за пандемии коронавируса родители с детьми решили пропустить начало учебного года, поэтому остались отдыхать на берегу моря. Кроме того, на курортах установилась теплая погода, подходящая для купания.

«В общем, хотели мы отдохнуть в гордом одиночестве, а оказались в толпах отдыхающих», — отметили они.