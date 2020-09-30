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Россиянка рассказала, как получить больше еды на "шведском столе"

Елизавета Назарова
2 часа назад
Россиянка рассказала, как люди, которые любят поесть, получают больше порций на "шведском столе" в новых реалиях. Об этом она сообщила в своем блоге "ЯТурист" на платформе "Яндекс.Дзен".
Девушка отметила, что в связи с новыми ограничениями "шведский стол" отменили, поэтому порции определяет персонал отеля. Из-за этого те, кто любит поесть, не могу наложить себе гору еды, как делали это раньше. Однако, люди придумали способ получать больше еды.
«Подходят к повару и говорят "волшебное слово" — "фемели"!»
Автор блога проверила этот способ на себе и заявила, что он работает. Она добавила, что в принятии новых мер есть плюсы — всем хватает еды и нет очередей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне массово бронируют три направления на осень.
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