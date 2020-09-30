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Названы способы бесплатно попасть в бизнес-класс 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Названы способы бесплатно попасть в бизнес-класс
Фото: depositphotos.com
Путешественники рассказали, как бесплатно пересесть из эконом-класса в бизнес-класс в самолете. Об этом они сообщили на Reddit.
Один из туристов рассказал, что его пересадили из-за высокого роста. При этом, он отметил, что большую роль играет уважительное обращение с персоналом аэропорта и бортпроводниками.

«Дама на стойке регистрации увидела, что я высокий, и сказала, что я мог бы использовать пространство для ног. Я думаю, мне помогло то, что я был очень дружелюбен, и у нее был хороший день»

Также, чтобы повысить класс в самолете, можно быть участником программы лояльности. Чем больше человек летает, тем выше вероятность того, что его класс повысят. В бизнес-класс часто сажают сотрудников авиакомпаний.
Некоторые пользователи подчеркнули, что небольшое внимание к бортпроводникам поможет улучшить их отношение к вам.

«Если вы принесете запечатанную коробку конфет для персонала самолета, в особенности перед длительным перелетом, к вам будут относить как к королю»

При этом, коробка конфет не всегда будет гарантией того, что человека пересадят в бизнес-класс, поэтому не стоит ждать чего-то взамен от стюардесс.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка рассказала, как избежать перевеса в аэропорту.
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